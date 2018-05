Sénégal: Le 2ème MCA propose de corriger le facteur de puissance à Dakar (rapport)

Quant à l'horizon 2025/2035, le rapport note qu'en vue d'un ajout de production futur dans la région de Sendou et de Malicounda, un corridor de 225 KV entre la précédente zone et Cap-des-Biches, deviendra une option intéressante afin de désengorger Koumoune.

Selon le document, le programme de renforcement proposé offre une marge de transit et une flexibilité en permettant la sécurisation de l'alimentation de la demande dans la région de Dakar et la mise en réserve froide de la centrale de Bel-Air.

Sur la période allant de 2022 à 2025, le rapport recommande également un ajout de deux câbles sous-marin de 225 KV entre Cap-des-Biches et Bel-Air et un autre entre Koumoune et Cap-des-biches.

"Les régulateurs de tension doivent être activés particulièrement en 2019 pour assurer une alimentation fiable et de qualité", indique l'Unité de formulation et de coordination du 2e programme MCA-Sénégal (UFC-MCA).

