Sénégal: MCA - Mansour Elimane Kane espère la fin des problèmes liés à l"électricité

Marième Ndoye Decraene a estimé que ces résultats sont partagés pour adresser la contrainte majeure à la croissance identifiée relativement au coût élevé de l'énergie et au faible accès à l'électricité en milieu rural et urbain.

Pour la coordonnatrice de l'unité de formation et de coordination du second programme (UFC-MCA-Sénégal), "la tenue de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la démarche inclusive, menée depuis le début du processus de formulation qui constitue un rendez-vous important pour partager, informer et recueillir des avis sur les activités que nous menons".

Il a ajouté que lever cette contrainte avec la mise en œuvre du second compact, contribuera fortement à l'amélioration de la productivité des entreprises et des ménages.

M. Kane s'est réjoui du fait que le compact MCA soit consacré entièrement au secteur de l'énergie, au regard de la contrainte identifiée à l'entame du processus de formulation portant sur le coût élevé de l'énergie et le faible accès de l'électricité en milieu rural et péri-urbain.

Selon lui, l'éligibilité du Sénégal à ce second compact est née de la confiance renouvelée du MCA, suite à l'exécution avec succès du premier projet conjugué aux évaluations positives et indicateurs portés par la bonne gouvernance.

Il a aussi indiqué que le pays devra également bâtir et capitaliser les ressources pétrolières et gazières à partir de 2021.

"On souhaite qu'après ce compact, qui durera 5 ans, qu'il n'y ait plus un seul petit problème lié à l'électricité. C'est à ce moment-là qu'on pourrait dire que le compact a réussi", a-t-il dit.

