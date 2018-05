Burkina Faso: Réunion du Conseil national de défense sur l'insécurité dans le Nord

En Islam, le jeûne musulman peut être subdivisé en trois degrés et comporte non seulement… Plus »

Selon le colonel major Théodore Naba Palé, secrétaire général de la Défense nationale, des instructions ont été données pour une montée en puissance des forces burkinabè sur le terrain. Et pour ce fait, les effectifs et le matériel seront revus à la hausse.

On a perdu des maires, on a perdu des préfets, on a perdu des citoyens... Le rôle des forces de défense et de sécurité c'est non seulement de défendre l'intégrité du territoire, mais également de veiller à ce que les populations aient la sérénité pour vivre dans leur contexte. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas ».

L'occasion pour l'exécutif de faire un point global sur la situation sécuritaire du pays, notamment dans le Nord. Suite aux assassinats d'un maire et d'un préfet, le président burkinabè a donné des instructions pour que tout le dispositif soit revu afin d'assurer au mieux la sécurité des représentants de l'Etat et des populations.

