Mali: Processus électoral 2018 - La classe politique approuve le fichier électoral

Mme Traoré Seynabou Diop ministre des Infrastructures et de l'Equipement le mardi 15 mai a présidé… Plus »

Il a été jugé nécessaire de présenter ledit fichier après l'audit, à la classe politique dans toutes ses dimensions, ( historique, politique, technique et statistique), une occasion de plus pour le faire comprendre et de mettre en valeur le travail abattu.

« Nous avons privilégié une approche, la transparence inclusive à travers la mise en place d'un comité d'audit qui va comprendre non seulement les représentants de la majorité présidentielle, mais également le représentant de l'opposition, de la société civile et les non-alignés ; le tout présidé par la Commission électorale nationale indépendante qui a un rôle global de supervision », a précisé M. Sangaré.

C'est pourquoi, ce fichier dans son élaboration a inclu la participation de la classe politique et l'administration à travers les opérations de révision ordinaires et les opérations de révision exceptionnelle.

La démarche s'inscrit dans sa mission d'élaboration et la gestion du fichier électoral notamment la réception des listes électorales établies ou révisées par la commission administrative et transmises par le ministère chargé de l'administration territoriale.

Copyright © 2018 Les Echos. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.