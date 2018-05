Burkina Faso: Des honneurs pour le président Michel Kafando

Elle est inspirée et touchée par le discours de Michel Kafando qui a invité chacun des Burkinabè au civisme. Les visages déformés autour du portrait représentent l'esprit de tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Le serpent au-dessus du tableau évoque symboliquement le mal qui gangrenait le pays et une chaine de petits personnages qui lui font barrage », a-t-elle expliqué.

L'œuvre est un portrait de Michel Kafando qui porte un message. Pour la conceptrice, enseignante à l'Institut national de formation artistique et culturel (INAFAC), Isabelle Dossa, l'image de Michel Kafando représente un symbole d'unité, d'équité et de justice. « C'est une œuvre qui est née au moment de la période critique de la Transition.

L'évènement a eu lieu au Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel (CENASA). En présence du Haut représentant du président du Faso, Moumina Chériff Sy et certains ministres dont ceux en charge de la culture, Abdoul Karim Sango et de la communication, Remis Fulgance Dandjinou.

