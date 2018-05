Sénégal: Intervention des ONG - L'application du nouveau décret "pose problème" (DAGAT)

La rencontre, fait suite à une série d'ateliers tenus dans les régions, à l'initiative du Conseil des ONG d'appui au développement (CONGAD), du ministère de l'Intérieur et du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan, selon le coordinateur du PAISC, Cheikh Tidiane LY.

Il signale que dans le cadre du Programme d'accompagnement des initiatives citoyennes de la société civile (PAISC) du gouvernement, financé par l'Union européenne, cette rencontre a été organisé pour "échanger sur toutes ces contraintes" et "chercher à les lever et (à) faire de nouvelles propositions réglementaires pour permettre d'avoir un texte adapté au contexte'"

Le décret devait permettre aux organisations de la société civile, "d'être plus efficaces et plus efficients" sur le terrain, en appui à la politique publique de l'Etat dans plusieurs domaines.

Après trois années de mise en œuvre du décret 2015-145 du 4 février 2015 fixant les modalités d'intervention des ONG au Sénégal, ce texte "connaît des difficultés pour son application", a-t-il souligné à l'ouverture d'un atelier d'échanges et de capitalisation entre les acteurs de la société civile et l'administration.

Dakar — Le directeur des affaires générales et de l'administration territoriale (DAGAT) du ministère de l'Intérieur, Ibrahima Sakho, a fait état jeudi de difficultés enregistrées au niveau national dans l'application du décret portant sur les modalités d'intervention des organisations non gouvernementales.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.