Afrique: Mondial 2018 - Le Sénégal joue la continuité

Il y a eu beaucoup de spéculations autour de la liste des joueurs devant être sélectionnés pour la Coupe du monde 2018 mais Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal, a préféré faire dans la continuité parce que le groupe qui "est avec moi depuis trois ans, a bien travaillé", a-t-il souligné.

"Il y a une cohésion, de la continuité qu'il faut avoir", a expliqué le sélectionneur du Sénégal qui a publié directement une liste de 23 joueurs.

Et pour conforter le public qu'il restait fidèle à ses hommes, il a appelé le défenseur Kara Mbodj qui est en phase de reprise après avoir subi une opération du genou en janvier. Malgré les inquiétudes au sujet du défenseur central d'Anderlecht (Belgique) qui depuis janvier n'a pas joué, il a préféré l'intégrer dans son groupe.

Mbodj en plus d'avoir été là depuis le début est le vice-capitaine des Lions et pour l'histoire, c'est lui qui a marqué le dernier but des qualifications pour l'équipe du Sénégal lors du succès 2-1 contre l'Afrique du Sud, à Dakar, en novembre dernier.

Aliou Cissé a reconduit ses cadres et par rapport au groupe de la CAN Total 2017, il en a laissé cinq sur le carreau et a appelé cinq nouveaux pour l'essentiel des bi-nationaux.

La particularité de cette liste c'est qu' il n'y a aucun footballeur évoluant dans le championnat local contrairement à la CAN quand il avait appelé Pape Seydou Ndiaye du Jaraaf.

Exit Pape Seydou Ndiaye qui était présent au Gabon mais il a confirmé le gardien du Horoya AC (Guinée), Khadim Ndiaye titularisé sur quatre des six matchs éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

La liste des 23

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Rennes/France), Khadim Ndiaye (Horoya AC/Guinée), Alfred Gomis (SPAL 2013/Italie)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Naples/Italie), Lamine Gassama Alanyaspor/Turquie), Moussa Wague (KAS Eupen/Belgique), Youssouph Sabaly (Bordeaux/France), Salif Sané (Hanovre 96/Allemagne), Kara Mbodj (Anderlecht/Belgique), Cheikhou Kouyaté (West Ham/Angleterre), Saliou Ciss (Valenciennes/France)

Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye (Everton/Angleterre), Cheikh Ndoye (Birmingham/Angleterre), Pape Alioune Ndiaye (Stoke City/Angleterre), Alfred Ndiaye (Wolwerhampton/Angleterre)

Attaquants : Moussa Sow (Bursaspor/Turquie), Moussa Konaté (Amiens/France), Diafra Sakho (Rennes/France), Ismaïla Sarr (Rennes/France), Diao Baldé Keïta (Monaco/France) , Sadio Mané (Liverpool/Angleterre), Mbaye Niang (Torino/Italie), Mame Biram Diouf (Stoke City/Angleterre)

+4 réservistes : Fallou Diagne (Metz/france), Henry Saivet Sivasspor/Turquie), Famara Diedhiou (Bristol City/Angleterre), Adama Mbengue (Caen/France)