Burundi: Communauté internationale, où es-tu ?

Pour celui qui a dirigé le Burundi entre 1994 et 1996 et qui a vécu la période des guerres civiles,… Plus »

C'est pourquoi on aurait souhaité voir une communauté internationale plus ferme, plus engagée dans des actes concrets à même de faire échec à la boulimie autocratique de Nkurunziza.

En tout cas la communauté internationale est fortement interpelée, à commencer par les Etats d'Afrique de l'Est, en passant par l'Union africaine, jusqu'à l'Union européenne, parrains et garants des accords d'Arusha.

Et jusqu'à quand, s'interroge-t-on, Nkurunziza et ses milices Imbonerakure pourront-ils maintenir la chape de plomb qui bouche le cratère de ce volcan social ?

