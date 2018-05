Guinée: Le Premier ministre Mamady Youla démissionne mais reste aux commandes

Cela dit, c'est le 8 mars dernier, après des semaines de manifestations organisées par les syndicats d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaire et par l'opposition pour contester le résultat des élections locales du 4 février que Alpha Condé a promis d'écouter la majorité silencieuse et de procéder ensuite à un grand remaniement ministériel.

En attendant d'obtenir des réponses à toutes ces questions, Youla a offert sa démission et le chef de l'Etat l'a acceptée tout en lui demandant, lui et son gouvernement, d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement qui ne saurait tarder, selon une source proche de la présidence.

