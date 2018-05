Gabon: Eaux et Forêts - Le 3eme Conseil d'administration du contrôle de l'aménagement forestier.

Le contrôle de l'aménagement forestier a tenu son 3eme conseil d'administration ce jeudi 17 mai dans un hôtel de la place, situé dans le 4eme arrondissement de la commune de Libreville.

Il a été présidé par le Ministre des Eaux et Forêts, chargé de l'Environnement et du Développement durable et son Délégué. Objectif, mettre en place un plan d'exécution de passation des marchés 2017 et du budget, établir un programme d'activité pour l'année 2018, une prévision du budget 2018 et prévision jusqu'à fin 2019.

Le 3eme COPIL est un organe qui est statutaire dans la mise en œuvre du projet de contrôle de l'aménagement forestier. Il réunit tous les partenaires administratifs, opérateur, ONGs, et société civile qui œuvrent dans la mise en projet qui doit atteindre les objectifs, donner à l'administration des Eaux et Forêts, notamment ses services déconcentrés, le moyens opérationnels et techniques pour améliorer le contrôle forestier. Il permettra la récolte du bois. Il a pour mission de définir les référentiels techniques qui permettent à l'administration d'aller vers les services qui sont en charge de vérifier que les agents respectent les plans d'aménagement forestiers qui sont définis par la lois gabonaise. Pour réussir à couper légalement et valoriser les bois issus de la forêt gabonaise.

Pour le coordonnateur du projet David INGUEZA, « le 3eme COPIL est là pour que les partenaires décident des orientations techniques qui font aujourd'hui et être sûr que dans les deux ans qui restent, on va vraiment atteindre les objectifs. Les objectifs d'avoir les gens bien formés, avoir des moyens infra structuraux importants et également que les gens soient formés avec des opérateurs qui sont conscients d'être dans la bonne gouvernance forestière pour que l'économie forestière trouve un écho sur le plan de ses retombés fiscales ».

En ouvrant les travaux de ce 3eme COPIL, le ministre Jacques Denis TSANGA, a souhaité voir le projet être amplifié afin d'atteindre pleinement les objectifs qui lui ont été assignés. L'Atteinte des objectifs, passe par la mise en œuvre de son programme phare et ambitieux aussi, dans l'optique de soutenir la politique d'industrialisation du bois et de valoriser le bois d'œuvre gabonais et sa filière. Un accent particulier est porté sur la promotion du matériaux bois grâce à l'utilisation du bois dur traité pour la réalisation dudit programme.