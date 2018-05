Cameroun: L'Unité nationale à coups de pédales

Sont annoncés dans le peloton, les équipes Snh vélo club, Einstein vélo club, tous deux de Yaoundé, Douala vélo club, Phoenix vélo club, Cyclo vélo club. Sont attendus, des cyclistes issus des régions du Sud, du Sud-Ouest et de l'Ouest, ainsi que des départements de la Sanaga Maritime et du Moungo.

Pour l'occasion, six catégories de compétiteurs sont attendues dès 8 h au lieudit Boulevard de Brazzaville, désigné comme point de départ du peloton. Il s'agit des juniors, des séniors, des dames, des minimes, des vélos tout terrain, des vétérans professionnels et amateurs.

Il y aura de l'effervescence ce samedi dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. A la faveur d'une course cycliste, la Ligue régionale de cyclisme du Littoral va apporter sa contribution à la préservation des idéaux de paix, d'unité et à l'exaltation du vivre ensemble.

