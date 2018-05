Cameroun: Le général Joseph Nouma, commandant des troupes

Ceci grâce aux nombreuses formations de combat anti - terroriste et d'instructeurs anti-terroristes en Israël. Il a eu l'opportunité de mettre cette expertise au service de la Nation, notamment dans la lutte contre la piraterie et toutes les formes de menaces asymétriques le long des côtes camerounaises et la lutte contre la secte Boko Haram dans la région de l'Extrême-Nord.

Diplômé du Cours supérieur de commandement et d'état-major au Collège de commandement et d'état-major de Nanjing en Chine, de l'Ecole de guerre « Naval War College » aux Etat-Unis , entre autres, le général Nouma est l'un des meilleurs spécialistes des questions de terrorisme au sein de l'armée camerounaise.

