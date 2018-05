Cameroun: Synergie victorieuse contre Boko Haram

Grâce à la collaboration entre les militaires du secteur N°1 de la Fmm et leurs camarades nigérians et camerounais, « l'opération Deep punch2 » a été lancée récemment pour démanteler ce bastion.

Affaiblie et réduite dans ses capacités opérationnelles, la secte Boko Haram s'était jusqu'ici retranchée dans son sanctuaire de Sambisa, une vaste zone difficile d'accès où les combattants djihadistes se sont repliés pour planifier des raids sur les localités du Nigeria et du Cameroun.

Depuis la mise en place de la Fmm, l'armée camerounaise à travers les opérations « Alpha » et « Emergence 4 » a effectué, en collaboration avec les troupes nigérianes, des raids dans les fiefs nigérians de Boko Haram. Les opérations « Arrow » et Tentacule » ont permis de « nettoyer » Ngoshe et Kumshe, classés parmi les principaux fiefs de Boko Haram au Nigeria.

Face à la posture de plus en plus agressive qu'a adoptée la nébuleuse, le président de la République a pris des mesures énergiques. Depuis Paris où il participait au sommet consacré à la sécurité du Nigeria, Paul Biya a déclaré la guerre à Boko Haram. C'était le 17 mai 2014 sur le perron de l'Elysée.

Cette macabre et odieuse mise en scène va forcer des milliers d'individus à se déplacer de leurs zones de résidence habituelle pour des zones plus ou moins sécurisées.

Si les premières attaques datent de mars 2014, la secte a opéré plusieurs prises d'otages constitués des expatriés et des Camerounais entre février 2013 et juillet 2014.

De son épicentre de l'Etat de Borno dans le Nord-Est du Nigeria, Boko Haram a commencé ses velléités d'expansion sur le Cameroun entre 2012 et 2014. La secte terroriste a voulu faire de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, une base logistique, une zone de repli et un vivier de recrutement de ses adeptes.

Selon Salaheddine Abbas Ibrahima, accrédité auprès de la République fédérale du Nigeria en juillet 2008, « les relations historiques d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui existent entre les deux pays se sont davantage raffermies grâce aux excellents liens personnels entre les présidents Paul Biya du Cameroun et Muhammadu Buhari du Nigeria ».

