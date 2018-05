Burundi: L'ex-président burundais Sylvestre Ntibantunganya pour un référendum pacifique

Le projet de révision a été condamné par la communauté internationale, dont l'Union européenne, premier donateur de ce pays, l'un des plus pauvres au monde, les États-Unis et l'Union africaine.

Enfin, l'idée que le président Pierre Nkurunziza pourrait s'offrir en 2020 quatorze nouvelles années au pouvoir suscite des inquiétudes quant au respect des accords d'Arusha qui ont sorti le Burundi d'une série de guerres civiles. La campagne a en plus été marquée par des pressions très fortes, des arrestations et même des meurtres.

Parmi les principaux points du texte soumis au référendum : la prolongation de la durée du mandat présidentiel. Celui-ci passe de cinq à sept ans et est renouvelable une fois. Il est aussi prévu un poste de vice-président et de premier ministre. D'autres points suscitent particulièrement les inquiétudes des défenseurs des droits de l'homme. La Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) dénonce par exemple l'impossibilité d'extrader un citoyen burundais qui a commis des crimes graves.

"Ego" ou "Oya", oui ou non au référendum. C'est jour de vote pour près de 5 millions d'électeurs ce jeudi 17 mai au Burundi. Les bureaux ont ouvert à 6h, heure locale, et le resteront jusqu'à 16h. Le référendum est capital pour l'avenir du pays, puisque les électeurs sont appelés à se prononcer sur un projet de réforme constitutionnelle. Sur Twitter, le responsable de la communication présidentielle Willy Nyamitwe, dont le camp est favorable au "oui" a déjà posté des photos des files d'attente à Bujumbura. Mais un cadre du parti raconte à l'Agence France Presse que les membres de ce parti ont reçu pour consigner de se présenter très tôt aux bureaux de vote.

Pour celui qui a dirigé le Burundi entre 1994 et 1996 et qui a vécu la période des guerres civiles, un mandat de cinq ans aurait suffi. Sylvestre Ntibantunganya plaide pourtant pour un référendum d'expression pacifique.

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.