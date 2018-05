Tunisie: "West of Life" - Livre d'Art et exposition photographique de Zied Ben Romdhane

Ouverte au public du 21 mai jusqu'au 20 juin, l'exposition explore les villes minières en déclin dans le Sud-Ouest de la Tunisie et une région d'extraction de phosphate ayant marqué les esprits comme un lieu de protestation. Le photographe dresse un portrait complexe et réfléchi d'une région riche en ressources naturelles, à l'instar des délégations de Redeyef, Mdhilla, Om Larayes et Metlaoui, mais qui est restée marginalisée et pauvre.

Zied Ben Romdhane a déclaré à l'agence TAP que «le livre est composé de 69 photographies alors que seulement onze photographies seront exposées». L'exposition est composée d'une sélection de photographies qui ont déjà été présentées dans de précédentes expositions à travers différentes manifestations artistiques dédiées à la photo dans diverses villes au monde dont le Mali, Paris, Marseille, Beyrouth et New York.

Publié par Red Hook Editions Brooklyn, New York, "West of Life" est le premier livre de Zied Ben Romdhane qui a été réalisé dans le cadre du Programme de photographie «Arab documentary photography project» (ADPP).

Tunis — «West of Life» est l'intitulé du nouveau livre d'art de Zied Ben Romdhane et de l'exposition photographique du même auteur qui seront présentés, le 20 mai 2018 à 21h à Dar Rosa à Mutuelleville, Tunis.

