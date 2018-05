Tunisie: Une profusion artistique...

Précédant l'exposition dont le vernissage a eu lieu le 4 mai dernier, un colloque national portant sur le thème «L'art aujourd'hui en Tunisie : réalité, enjeux et prospections de la nouvelle génération » a eu lieu au Club Tahar-Haddad avec la participation de chercheurs universitaires, artistes, critiques et commissaires et galeristes tunisiens.

Réunissant près de 73 artistes tunisiens, l'exposition offre au visiteur une profusion de sens. Près de 150 œuvres de toutes sortes et de tailles variées : toiles, photographies, dessins, sculptures, installations, gravures,... surprennent par leur richesse et leur puissance suggestive.

Des œuvres bouillonnant de mots et de sens dialoguent avec l'espace qui les entoure et dialoguent aussi la pénombre avec l'éclairage qui la transperce.

Les sujets ne manquent ni d'originalité, ni d'imagination, ni de subtilité à degrés de niveau qui varient d'une œuvre à une autre.

La vie, les bruits, le silence, le mouvement, les formes des corps humains et des objets qui nous entourent, la lumière et l'obscurité, le tout constitue l'environnement nécessaire aux artistes pour créer, pour émerveiller... Les formes et la fureur des traits nous entraînent dans des tourbillons infinis de mots et de maux. Elles nous interpellent et nous secouent...

Des œuvres intrigantes témoignant du talent et de la passion commune des artistes plasticiens où on retrouve tour à tour de l'énergie, de la sobriété, de la construction et de l'analyse, de la densité, de l'originalité, de la réflexion et de la richesse chromatique et émotionnelle.

Qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de céramique, de photographie, ou même d'installation, chacun des artistes nous offre une vision spécifique du réel ou du surréel, son ressenti pictural du monde qui nous entoure et donne par le biais de l'art un sens à la vie.

Le regard du spectateur ne s'arrête plus seulement à ressentir une belle et légitime émotion artistique, mais participe à cette aventure puissante et subtile, riche en visions, perceptions et émotions. Une exposition à découvrir jusqu'au 19 mai du côté de la Médina.