Tunisie: Une victoire, des interrogations...

Devant un public bouillant, l'ESS n'a pas montré le visage qu'il fallait. Les coéquipiers de Jmel ont été dépassés dans l'envie et la combativité. Deux valeurs cardinales du sport de haut niveau qu'ils devront retrouver s'ils veulent un jour remporter la Ligue des champions.

Mais si l'ESS a failli essuyer une autre déception, ce n'est pas un hasard, cela est dû à une question d'état d'esprit. En clair, les Zambiens de Zisco United ont mieux préparé ce choc, et les Etoilés -- sous pression -- l'ont pris à la légère. Certes, il a fallu deux bévues de la défense zambienne pour que Brigui et Marai donnent une victoire inespérée et guère convaincante. Il serait temps pour les Etoilés de retenir cette leçon et de rectifier plusieurs choses.

Au regard des prestations du club du Sahel et du potentiel de son effectif, il est clair que l'Etoile a fait preuve de trop de suffisance sur ce match. Sans réussir à se montrer vraiment dangereux devant le bloc zambien qui n'a craqué qu'en seconde période après deux mauvais placements de l'axe central adverse, Lahmar, M'sakni, Ghazi Abderrazak ont sorti une prestation moyenne.

Les Zambiens bien conduits par Kambolo, Chikondo et Owino se sont montrés à leur avantage pour menacer sérieusement le gardien Krir en première mi-temps.

Du côté de l'ESS, aucun joueur n'est sorti du lot. Si cela se produit au quart de finale de la Ligue des champions, les conséquences seraient pires.

«L'essentiel pour nous était d'arrêter notre série négative. Le match a été difficile vu l'ambiance électrique qui a dominé les débats. Mes joueurs ont commis beaucoup d'erreurs impardonnables, en première mi-temps. A la reprise, ils se sont un peu libérés après le but précoce de Brigui. La réaction était bonne mais nous avons souffert pour gagner. J'ai travaillé avec les moyens du bord. Il faut renforcer l'effectif pour la Ligue des champions. Tout sera plus clair durant cette longue trêve», a souligné Madhoui qui a condamné la grogne des supporters.

Avec un schéma en 4-3-3, l'ESS a trouvé beaucoup de problèmes pour imposer son jeu en raison de la méforme totale de Lahmar et de M'skani; ce duo n'a pu alimenter Marai, toujours aussi généreux, et Bangoura toujours individualiste.

La question du repli défensif du trio offensif commence à trouver un écho. Bangoura et M'sakni ne reviennent que lorsqu'ils sont coupables l'une perte de balle et encore.

A la reprise, Kachrida a enfin épaulé l'attaque sur le côté droit et a trouvé Brigui pour ouvrir le score (46'). La réaction des Zambiens a été rapide et à la 54', ils ont failli égaliser. Mais sur une hésitation défensive, Bangoura (enfin) centre et Marai aggrave le score (58').

Après ces deux buts des Etoilés, ce fut le néant. Les Zambiens se sont jetés corps et âme pour égaliser mais en vain, en dépit du recul massif des locaux. Ils ont enfin été récompensés par un but de Okenbo après une gaffe de Krir.

La victoire est venue au bon moment pour apaiser la pression des supporters encore mécontents de la prestation de leur équipe favorite.

Madhoui a des idées de jeu, mais il semble prisonnier de la pression de ses dirigeants, et de celle de ses joueurs qui auront du mal à se remettre en question.