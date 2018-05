Tunisie: Que de dossiers en veilleuse !

Assurément, il n'est pas sans savoir qu'il a atterri à la tête d'une des plus vastes régions du pays où beaucoup de choses restent à faire, dans tous les domaines ou presque. Et pour en avoir le cœur net, le nouveau gouverneur, a-t-on constaté, commence à multiplier les visites d'inspection sur le terrain.

Or, s'il a déjà «attaqué» les dossiers d'actualité, à savoir les phénomènes des constructions anarchiques et du commerce parallèle, ainsi que les questions non moins délicates de l'environnement et des délégations spéciales (municipalités), il est également souhaitable de le voir rouvrir les nombreux dossiers demeurés à ce jour en instance, parce que gratifiés d'un étrange «stand-by» à répétition par les trois gouverneurs qui l'ont précédé. Ces dossiers, dont le dépoussièrement est devenu une urgence, concernent principalement des projets multidimensionnels prévus depuis belle lurette dans les délégations d'Ettadhamen, Raoued, Mnihla et Sidi Thabet.

Ces projets revêtent pourtant une telle importance puisqu'ils touchent les volets sensibles de l'environnement, de l'éducation, de l'industrie, de l'équipement et de la santé. Si une source du gouvernorat impute cette mise en veilleuse à des pressions budgétaires, il est pour le moins bizarre de relever que de nouveaux projets, sans doute moins prioritaires, ont été bel et bien exécutés ailleurs ! Il va sans dire que lesdits projets en veilleuse, outre le fait qu'ils constituent un droit légitime pour les habitants des délégations concernées, auraient donné, en cas de réalisation, un plus certain à des régions où on ne compte plus les insuffisances et lacunes criardes à tous les niveaux.

Lueur d'espoir

Trêve maintenant de pessimisme pour saluer l'apparition d'une lueur d'espoir. C'était dernièrement lors d'une réunion ayant réuni le chef du gouvernement Youssef Chahed et les représentants de la région. Réunion au cours de laquelle tout a été passé à la loupe concernant justement ces dossiers en veilleuse qu'on a enfin décidé, à l'occasion, de rouvrir. Soulagement aussi pour les habitants de la Cité Ettadhamen auxquels promesse a été donnée, au cours de la même réunion, de lancer, bientôt, un plan de sauvetage devant leur garantir de meilleures conditions de vie.

Ce plan, appelé «Ettadhamen vision 2030» qui sera financé par l'Etat, devra transformer la cité de fond en comble, à travers notamment d'importants travaux de bitumage, de réfection des trottoirs, de renforcement des réseaux d'assainissement d'extension des chaussées, d'amélioration du réseau d'éclairage public, de création d'espaces verts et de protection contre les inondations. Pourvu que ces projets ambitieux, voire révolutionnaires, deviennent réalité.