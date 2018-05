Tunisie: Les Nuits Ramadanesques Littéraires 18-27 mai 2018 à la Maison Ibn Rachik

Tunis — A l'occasion du moi du Ramadan, les Editions Arabesques organisent du 18 mai au 27 mai 2018 les Nuits Ramadanesques Littéraires à la Maison de la Culture Ibn Rachik.

En plus d'un programme riche et varié alliant littérature, musique et cinéma, les Editions Arabesques organisent un concours de littérature au profit des jeunes entre 18 et 30 ans.

Les écrits gagnants seront publiés dans un recueil de textes édité chez Editions Arabesques, a fait savoir le directeur des Editions Moncef Chebbi à l'agence TAP, précisant que les trois meilleurs écrivains auront un lot de livres offert par les Editions Arabesques.

Chebbi a indiqué dans le même contexte que le concours a été annoncé sur les réseaux sociaux et que le jury a reçu 52 textes en l'espace de quatre jours.

Les membres du jury se composent de l'écrivaine Khaoula Hosni, l"éditeur et écrivain Moncef Chebbi, l'enseignant Mohsen Ben Hamad et la slameuse et professeure Shams Radhouani Abdi.

Les festivités débuteront, vendredi soir (21h30) avec le récital des textes présélectionnés par les membres du jury (poésie, prose, slam ). La soirée d'ouverture proposera aussi un monodrame interprété par Med Naser en plus d'intermède musical animé par la chanteuse Khouloud Hedhli et le groupe Grint'art band.

Les cinéphiles auront rendez-vous, samedi 19 Mai, avec la projection du film " Barrage contre le Pacifique", organisée par Medina Book Club, dans le cadre du cycle " La Littérature au septième Art".

Intitulée "Zoom sur le livre", la soirée de dimanche 20 mai sera consacrée au jeune écrivain Amir Oueslati, auteur du livre "Khella". Dans le cadre du "Café-histo", de vendredi 25 mai, une rencontre sera organisée avec l'écrivain tunisien Hassanine Ben Ammou à propos son nouveau roman historique "Aam Elfzouaa".

La Medina Book Club organisera samedi, 26 mai une seconde soirée cinéma avec une projection du film "Le journal d'Anne Frank". La clôture des Nuits Ramadanesques s'effectuera, dimanche 27 mai, avec la proclamation des résultats du concours littéraire accompagnés par des intermèdes musicaux.