Tunisie/Egypte: Des leçons à tirer !

Du suspense, oui, comme cette victoire in extremis du MCA face à l'ESSétif, mais sur le plan qualité, aucun match n'a retenu l'attention, y compris ce «misérable» match Al Ahly-EST à la première journée.

Nous comprenons les soucis de la CAF qui veut accélérer les délais de l'édition 2018 pour pouvoir jouer l'édition 2019 sous le format de la saison (la finale est en fin de saison et pas en fin d'année comme ce fut le cas précédemment). Mais deux journées avant le Mondial ne vont pas changer grand-chose. Mais au contraire, elles ont lésé tout le monde et en premier lieu les joueurs internationaux. La deuxième journée a confirmé qu'il n'y a pas d'équipes qui dominent largement. D'ailleurs, seul le TPMazembé a enchaîné deux victoires. Les Congolais, qui ont un énorme vécu en Ligue des champions, vont-ils renaître de leurs cendres, surtout qu'ils évoluent dans le groupe le plus blindé? En gagnant en déplacement, au Maroc, ils mettent un pied en quarts de finale.

Le deuxième club qui a réalisé une bonne affaire est le MCA qui évolue au Groupe B avec le TPMazembé. Il a gagné à la derrière minute du match et distance désormais l'ESSétif et D.Hasani. Les choses semblent entendues dans ce groupe, à moins d'une surprise.

Dans les autres groupes et sans trop convaincre, des équipes qui ont une longue expérience de la Ligue des champions, telles que l'EST, le WAC et l'ESS, marchent bien. Leurs victoires en deuxième journée leur ont permis d'atteindre le cap des 4 points. Un cap psychologique très important après deux matches joués et dans l'état de saturation qui touche tous les joueurs engagés. Ben Yahia, Faouzi Benzarti et Madhoui s'estiment très heureux avec 4 points et des adversaires distancés, en attendant la manière. En tout cas, les groupes semblent déséquilibrés un peu au bout de seulement deux journées. Une édition où les plus forts le sont encore malgré les soucis, les émergents comme «Township Rollers" ou Difaâ Hasani qui ont perdu à la 2e journée.

Où va Al Ahly?

Le finaliste de l'édition 2017 et l'équipe qui a le mieux joué pour plusieurs observateurs, Al Ahly, est dans un moment très sensible. Deux matches et un petit point récolté. Badri, après la défaite douloureuse de Kampala, a dû rendre le tablier. Le départ de Abdallah Saïd, les blessures de maints titulaires, surtout Maâloul, Ajaï, Souma et Azarou, ont fait du mal à l'équipe cairote.

Al Ahly, qui va renforcer son équipe par 5 joueurs de qualité (dont Ben Chargui, l'ex-joueur du WAC), risque gros dans un groupe où il a été favori pour terminer à la première place avec l'EST. Après deux journées, il n'a qu'un petit point et se trouve dernier de son groupe. Ce n'est pas fini, il reste encore 4 matches où Al Ahly doit ramasser au moins 9 points. Une réaction d'Al Ahly n'est pas à exclure quand on connaît l'expérience et le vécu des équipiers de Ahmed Fethi.

Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu grand-chose dans cette édition de la Ligue des champions. Peut-être qu'après le Mondial, les choses iraient mieux.

