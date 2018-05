Tunisie: Y a-t-il un pilote dans l'avion?

Hafedh Allani est resté seul après la démission de plusieurs membres de son bureau. Il se trouve dos au mur avec les dettes de ses prédécesseurs et les dépenses exagérées des responsables actuels.

Et le président du club de souligner : «Je suis convaincu que le comité actuel est incapable de continuer à cause des dettes qui ne cessent de s'amplifier. Je comprends la colère des supporters et je serai partant avant la fin de mon mandat. Je n'ai pas l'intention de continuer à diriger le club seul, cependant, mon devoir m'oblige à patienter pour débloquer des revenus probables dans les prochains jours pour régler les arriérés des joueurs et du staff technique.

Il est important de rappeler que l'équipe a dépensé plus de 700 mille dinars pour les recrutements cette saison. Nous devons penser à la prochaine saison mais sans oublier les dettes de la saison écoulée. Les prochains responsables doivent trouver un fonds respectable pour entamer le travail dans les meilleures conditions».

Pour cela, le président aghlabide demande aux fans et aux hommes d'affaires de la région de régler cette situation financière difficile. En attendant, il n'a pas encore annoncé la prochaine étape ; sera-t-elle une assemblée évaluative ou élective ?

La fugue des joueurs

A la fin de l'exercice écoulé, plusieurs joueurs en fin de contrat comme Kalaï, Munduga, Sylla, Laâmari, Sassi, Salhi, Bnina, Bacha et Abbès ont affiché leur intention de quitter le club aghlabide à cause de leur désaccord avec les membres actuels. Ils n'ont plus envie de prolonger leurs contrats à cause des problèmes financiers qu'ils ont rencontrés et de l'absence de communication avec les dirigeants aghlabides. Certains proches du club affirment que ces joueurs ont l'intention de poursuivre le club aghlabide en justice pour avoir leurs arriérés. Cette situation est alarmante pour la Chabiba, vu la modestie des ressources du club pour payer les anciens joueurs et financer les nouveaux recrutements.