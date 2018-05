Tunisie: Un plan de coopération triennal

- Mise en place d'un mécanisme d'alerte précoce en vue de rendre plus efficace la coopération bilatérale

Entre la Tunisie et l'Union européenne, les relations de coopération et de partenariat connaîtront un nouveau départ à la faveur des résultats auxquels ont abouti les travaux de la 14e session du Conseil d'association Tunisie-UE tenus à Bruxelles le 15 mai.

On apprend que plusieurs nouveautés ont marqué les travaux de cette session dont, en premier lieu, «les priorités stratégiques 2018-2020 qui visent des résultats au profit des citoyens». Et ces résultats concrets et visibles concernent «la décision de créer un fonds d'accompagnement par l'Union européenne de la politique de décentralisation et d'instauration de la démocratie locale entreprise par la Tunisie et concrétisée par les élections municipales du 6 mai», confie à La Presse M. Khemaïes Jhinaoui, ministre des Affaires étrangères.

«Ce fonds consacrera une somme de plus de 50 millions d'euros pour donner forme à la démocratie locale et participer au financement de l'opération de décentralisation, plus particulièrement la création de 86 nouvelles municipalités».

«Cette décision, précise le ministre, témoigne du renouvellement du soutien de l'Union européenne à la Tunisie et de son désir de voir la transition démocratique arriver à bon port. En témoigne son accompagnement des élections municipales en déléguant en Tunisie une mission d'observation chargée de suivre l'opération électorale municipale. C'est une première dans la mesure où l'Union européenne n'a pas l'habitude d'observer les élections à dimension locale. En mettant l'accent sur le développement des capacités municipales de la Tunisie, l'Union européenne accorde une grande importance à ce que la Tunisie réussisse ses grandes réformes».

Priorité à l'emploi des jeunes

Et ce n'est pas tout puisque les jeunes se tailleront la part du lion dans les futurs programmes de coopération Tunisie-UE.

D'abord, on prévoit un plan d'action d'un montant de 25 millions d'euros visant la création de 1.000 startup tunisiennes au profit des jeunes.

Il a été également convenu d'un nouveau programme auquel est consacré un montant conséquent (de deux chiffres en millions d'euros). Il touchera les jeunes diplômés de l'enseignement supérieur.

En outre, la Tunisie et l'Union européenne ont décidé d'imprimer à leur coopération un nouvel élan à travers la mise en place «d'un mécanisme d'alerte précoce de manière à rendre plus efficaces leur coopération et leurs méthodes de travail».

Il s'agit, en effet, d'instaurer des relations d'échanges continus entre le ministère des Affaires étrangères et la présidence du gouvernement, d'une part, et la Commission européenne, d'autre part.

«Ainsi, en gardant le contact continu et permanent avec l'UE, nous serons informés à temps sur ce qui se passe en Europe, notamment au niveau des instances qui dressent les listes dites noires mais aussi nous aurons l'occasion de faire valoir les opportunités d'investissement qu'offre la Tunisie aux investisseurs d'Europe», précise M. Jhinaoui. Un autre domaine connaîtra, lui aussi, un changement profond: la valorisation économique du patrimoine culturel tunisien.

«Une enveloppe de 30 millions d'euros sera accordée par la Commission européenne à la Tunisie en vue de la mise en place d'une stratégie nationale de diplomatie culturelle en Tunisie. Ces fonds seront dédiés à la valorisation des sites historiques tunisiens, outre le fait que les créateurs tunisiens profiteront de bourses et de financements prévus par le programme connu sous l'appellation l'Europe créative», poursuit le ministre des Affaires étrangères.

Pour conclure, M. Jhinaoui insiste sur le lancement, à l'initiative de la Tunisie pour la première fois dans l'histoire des relations Tunisie-Union européenne, «d'un programme de formation au profit des hauts fonctionnaires tunisiens au sein des institutions européennes et des diplomates tunisiens».