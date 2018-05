Tunisie: Ça passe ou ça casse !

Réveillée de sa torpeur, il semble que l'USBG soit en bonne forme, à présent, comme en témoignent ses dernières prestations. Sellimi a tout donné au groupe. Disposant d'un effectif satisfaisant et de joueurs sérieux et appliqués, il a mis en place une équipe homogène qui pratique un beau football, selon les observateurs.

Sans Coulibaly ni Lwa Lwa !

Physiquement, l'ensemble est bien en jambes malgré le rythme assez soutenu de la compétition et les doublures sont valables. Tactiquement, les joueurs ont acquis des réflexes et des automatismes, en plus d'un fond de jeu remarquable. Le staff technique n'a rien laissé au hasard. Mais cela n'empêche que Coulibaly et Lwa Lwa, les deux étrangers qui n'ont pas le droit de participer à ce genre de match, vont laisser des brèches. Deux éléments de base dont l'absence donnerait un peu de souci à Sellimi. En revanche, Boufalgha, Raddaoui, Yahia, Zoghlami, Sellami, Ben Hassine, Samti et Jaziri sont en bonne forme.

L'adversaire, pour sa part, vise également le même objectif. Il fera sûrement de son mieux pour remporter le match et rejoindre de nouveau la Ligue 1 après une seule année passée en Ligue 2. L'enjeu de la partie est donc décisif pour les deux protagonistes. Et tout effort mérite récompense. Une chose est cependant certaine : quel que soit le résultat final, l'USBG et EGSG ne s'affronteront pas la saison prochaine dans le cadre du championnat.