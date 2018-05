Tunisie: L'huile d'olive et les dattes se distinguent

Cette évolution est induite grâce à l'accélération du rythme des exportations en valeur de 100,6% contre 20,7% pour les importations, soit un excédent de la balance alimentaire commerciale de 29,5 MDT à fin avril 2018 contre un déficit de 490,9 MDT à fin avril 2017.

Ce qui a permis une amélioration du taux de couverture de la balance commerciale de 1,2 point pour atteindre 72,7%.

L'huile d'olive s'exporte bien

D'après le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les exportations de l'huile d'olive ont enregistré, depuis le début de la saison 2017/2018 et jusqu'au 30 avril 2018, une augmentation de 150% en volume et de 180% en valeur. On indique que les quantités d'huile d'olive exportées ont atteint au niveau national 134.403 tonnes avec des revenus de 1.356 MDT. Les quantités exportées en vrac s'élèvent à 12.5436 t contre 46.100 t à la même période de la saison précédente, soit 172% en volume et 210% en valeur.

Concernant l'huile d'olive conditionnée, les exportations ont évolué de +20% en volume et de 37% en valeur, soit 8.967t exportés contre 7.601 t durant la même période de l'année précédente. Les principaux marchés à l'export sont la France et le Canada (26%), les Etats-Unis (10%), l'Arabie Saoudite (8%), les Emirats arabes unis et le Brésil (7%), la New-Zélande (4%), la Suisse, Oman et le Japon (2%).

+31% pour les dattes

De même, les dattes ont enregistré des exportations en hausse de 31% en valeur et de 15% en volume. Selon la même source, les quantités exportées, depuis le 1er octobre 2017 jusqu'au 9 mai 2018, ont atteint 101.303.2 tonnes pour des revenus s'élevant à 597.887 MDT. Une hausse expliquée par l'amélioration du rythme d'exportation vers les marchés traditionnels, à l'instar du Maroc de 27%, l'Espagne de 56% et la France de 10%. Les exportations sur le marché américain ont particulièrement enregistré une augmentation importante de 97%.

Du côté des investissements agricoles privés, on note une évolution mitigée. Selon l'Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), ils ont régressé de 3,1% en nombre et augmenté de 6,7% en valeur, durant le premier trimestre 2018. On compte, ainsi, 1.263 opérations d'investissement pour un volume de 153.7 MD contre 130.4 d'une valeur de 144.0 MD pour l'année 2017. La même source indique que les investissements approuvés permettront la création 1.777 emplois permanents, dont 96 dédiés aux diplômés de l'enseignement supérieur.