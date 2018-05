Madagascar: Lundi de Pentecôte - Les grosses pointures au Coliseum

Nina's, Stéphanie et Wawa seront parmi les artistes à l'affiche de ce lundi de Pentecôte au Coliseum.

Un « choc des titans » ? Le concert qui se tiendra au Coliseum le 21 mai le sera. Ce lundi, cinq des plus grosses pointures de la musique tropicale actuelle vont se relayer sur la scène d'Antsonjombe.

Cinq concerts en un ! Pour le lundi de Pentecôte, Madapro a décidé de faire un cadeau aux Tananariviens. « Nous allons réunir cinq des artistes les plus appréciés et les plus sollicités de la Grande Ile ». Le public retrouvera la grande star du moment : Elidiot. Avec son titre « Ataova magnanio », le chanteur est devenu en l'espace de quelques mois, une célébrité. Il est même choisi par les auditeurs de la rdj comme étant le lauréat dans la catégorie « Mozika mafana masculin ». Petit à petit, le jeune homme fait son chemin et devient aujourd'hui, l'une des plus grosses pointures de la musique malgache actuelle.

Avec son « Folaky lakile », Mario est sorti de l'anonymat. Son titre est diffusé sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes et lors de différentes manifestations. Wawa ? On ne le présente plus. Sa renommée le précède. Connu pour son endurance et ses prestations endiablées, « Monsieur 400 volts » n'a plus rien à prouver. Avec lui, l'ambiance est toujours au rendez-vous. Ce sera certainement le cas ce lundi. S'étant déjà une fois retrouvées à Antsahamanitra pour un « Adin'ny samy manja », Stéphanie et Nina's renouvellent l'expérience et se retrouveront ce 21 mai pour... « le choc des titans ».