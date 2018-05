Madagascar: Andralanitra - Première unité de traitement des lampes économiques usagées

C'est un projet inédit. Une unité de traitement des lampes économiques usagées, la première du genre, vient d'être inaugurée, hier à Andralanitra.

Ce projet est la suite logique de l'initiative prise en 2013 et 2014 pour la promotion des lampes à basse consommation à Madagascar, en partenariat avec la JIRAMA, la Fondation Telma, le ministère de l'Energie, avec le soutien de WWF et de la Banque mondiale. Cette unité de traitement des lampes fluorescentes usagées est ainsi la concrétisation de l'un des volets de cette initiative et cela consiste à collecter et à traiter les lampes économiques en fin de vie grâce aux fonds générés par les crédits carbones volontaires certifiés par « Goldstandard ».

Tubes ou compactes. Les lampes à faible consommation contiennent une petite quantité de mercure. Or, elles sont, jusqu'ici, généralement jetées à la poubelle et en l'absence d'un système de tris des déchets, elles sont mélangées avec les ordures ménagères. Ce qui n'est pas sans risque pour la santé et l'environnement. Aussi le ministère en charge de l'Energie, le SAMVA (Service autonome de Maintenance de la ville d'Antananarivo) et WWF ont-ils décidé de mettre en place ce système de collecte et de traitement des lampes fluorescentes usagées à Antananarivo, couvrant toutes les lampes compactes ou celles de type tube telles les lampes à néon, en fin de vie.

Tri. La campagne de collecte a déjà débuté en septembre 2017 dans 64 « fokontany » de la capitale où 256 bacs de collecte destinés à recevoir les lampes usagées ont été mis en place. De même, 320 agents des « Fokontany » ont été formés en vue de la collecte. A ce jour, près de 2000 lampes ont été collectées. Elles sont actuellement stockées dans un conteneur se trouvant à la décharge d'Andralanitra et sont traitées avec une machine spécialement conçue pour filtrer et neutraliser le mercure qu'elles contiennent. Et pour ne pas s'arrêter en si bon chemin, les sensibilisations seront renforcées auprès du public afin d'inciter les ménages à ne plus jeter les lampes usagées avec les ordures ménagères et à terme, à intégrer progressivement dans les habitudes, les gestes et principes du tri des déchets.