Afrique: L'Etoile du Sahel sort la tête de l'eau

Rachat réussi. L'Etoile Sportive du Sahel sort la tête de l'eau, la compétition continentale venant à son secours pour se racheter auprès de son public.

Après une semaine tourmentée, le représentant tunisien avait pour mission en cette veille du mois saint de Ramadan d'arrêter l'hémorragie. En effet, jeudi 10 mai, il perdait (2-1) sur la pelouse de Ben Guerdane, un menacé par la relégation, ce qui a pour conséquence grave de lui faire perdre la 2e place en Ligue 1 tunisienne au profit du Club Africain. C'est ainsi que le club sahélien ne participera pas à la prochaine édition de la Ligue des champions.

Comme si cela ne suffisait pas, il subit dimanche 13 mai une véritable déroute (4-1) en finale de la Coupe de Tunisie des mains du...Club Africain.

Les hommes de l'Algérien Kheireddine Medhoui, qui se trouve désormais sur un siège éjectable, devaient donc urgemment arrêter la série noire. Ils l'ont fait en remportant leur deuxième match de la phase de poules de la Ligue des champions face aux Zambiens de Zesco Utd. Toutefois, ils durent serrer les dents face à l'ambiance hostile que leur ont réservée leurs propres supporters, force insultes et menaces verbales à l'appui.

Le pivot Mohamed Methnani et l'avant-centre Amine Chermiti font les frais des dernières déconvenues. Alaya Brigui et l'Egyptien Amr Maraï les relèvent. Pourtant, dans une première mi-temps compliquée, les Etoilés sont bien loin du compte. Ils sont même à deux doigts d'être menés à la marque lorsque Jesse Were, seul face au gardien local Achraf Krir manque l'immanquable. La première tentative étoilée survient à la 15e minute quand le Guinéen Alkhali Bangoura manque de lucidité au moment de conclure. Brigui (17') et Jemal (26') mettent à rude contribution le keeper zambien Jacob Banda.

De son côté, Ching'andu (45') donne des frayeurs aux fans tunisiens dont les sifflets accompagnent le retour de leurs favoris aux vestiaires.

Sermonnés par leur coach, les locaux reviennent avec de bien meilleures intentions. Joli travail côté droit du tandem Bangoura-Kechrida. Ce dernier adresse un assist parfait au deuxième poteau en direction de Brigui qui, comme à la parade ouvre le score (1-0, 46').

Dix minutes plus tard, le centre de Bangoura, au four et au moulin sur son aile droite trouve Amrou Maraï à la conclusion (2-0, 56'). La mission des Zambiens semble alors bien difficile d'autant que l'ESS est complètement libérée par cette réussite. La preuve: le corner envoyé directement sur la transversale par le spécialiste des balles arrêtées, Lahmar (68'). L'Etoile croit tenir une victoire plutôt confortable lorsque, à la première minute du temps additionnel, Lazarous Kambole, entré en cours de jeu, profite d'une nouvelle bévue du portier Krir pour réduire l'écart (2-1, 90+1).

Le gardien arrivé cette saison de l'ES Zarzis pour parer au départ de l'international Aymen Mathlouthi en Arabie Saoudite avait déjà commis deux fautes de main en finale de la Coupe qui ont coûté deux buts aux siens. Rebelote mercredi, ce qui ne manque pas de soulever quelques interrogations sur la qualité de l'effectif, notamment dans les bois.

En tout cas, les vacances arrivent à pic pour une Etoile éreintée. Elle aura tout le temps pour revoir beaucoup de choses tant il est vrai que l'entraîneur Medhoui n'est pas certain de garder son poste.

Dans l'immédiat, le club de la ville de Sousse rejoint les Mbabane Swallows à la première place du groupe "D" (4 points), devant Primeiro de Agosto (Angola) et Zesco United (1 point).

Déclarations

Kheireddine Medhoui (entraîneur de l'ES Sahel)

"Nous avons assuré l'essentiel, à savoir la victoire. Notre début de match a été rendu difficile par la manifestation de colère exprimée par nos supporters suite à notre lourde défaite en finale de la Coupe. Beaucoup trop d'erreurs ont été commises en première période. Malgré la fatigue, mes joueurs ont fini par se libérer de la pression comme je leur demandais dans les vestiaires, produisant du beau jeu devant un adversaire de qualité. Ils ont montré que ce sont de véritables guerriers. Nous avons fait la moitié du chemin sur la voie de la qualification laquelle nécessite quelque chose comme 9 ou 10 points. Dans l'avenir, il faut renforcer l'effectif afin de pouvoir jouer pleinement nos chances en Champion's League. Mon avenir à l'ESS ? Je n'en sais rien. Dès demain, nous allons faire le bilan et tirer les choses au clair. Une réunion est prévue la semaine prochaine avec le président".

Achraf Krir (gardien de but de l'ESS)

"Les débuts furent très difficiles en raison de la pression qui nous accablait. Je trouve que le public a parfaitement raison de nous critiquer après la finale de la Coupe. Heureusement que nous avons su réagir en seconde période pour réhabiliter nos couleurs. Nous aurons suffisamment de temps pour corriger les erreurs. Le chemin est encore bien long en Ligue des champions."