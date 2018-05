Madagascar: Tennis Analamanga - Le tableau sort ce jour

Pour cette année, ce sera la section Marovatana qui accueillera ces deux jours de finale et ce sera au Club du CAR ». Leur objectif est de rassembler tous les férus de la balle jaune dans un lieu et de recréer l'ambiance d'antan. « Compte tenu du fait que Madagascar accueillera le tournoi ITF CAT de la catégorie U18, les finales Analamanga de cette catégorie se tiendront le dimanche 10 juin toujours au club du CAR ».

Et la LTA réserve deux jours d'événements sportifs, les 21 et 22 juillet pour toutes les finales. L'année dernière, nos finales se sont déroulées dans la circonscription de la section Tana ville.

