Madagascar: Lous-Fah - Ses clips font le buzz

Fin du silence radio ! Absent de la scène depuis un certain temps, Lous-Fah a décidé de reprendre les choses là où il les a laissées. Et cette fois, il semble avoir trouvé la recette qui fera de lui « la star » qu'il mérite d'être.

Revenu depuis peu sous les feux des projecteurs, l'interprète de « Zah juste zah », avec ses nouvelles compositions, fait effectivement déjà le buzz sur le net. Clips osés avec des jeunes femmes qui n'ont pas peur des médisances et qui jouent les actrices sexy (à la Sean Paul), chansons aux paroles plus qu'audacieuses, Lous-Fah a enclenché la vitesse supérieure et continuera certainement de faire parler de lui avec « Be be karama » et « Trosam-body »...