Madagascar: Tennis / BMOI Premium Challenge - Un plateau toujours très relevé

A une semaine du coup d'envoi du tournoi BMOI Premium Challenge, le tableau final est constitué.

Du lourd. L'édition 2018 de l'Open BMOI Premium Challenge ouvrira le lot de tournoi organisé par le Country Club Ilafy pour cette saison 2018. Une compétition qui réunit les cadres d'entreprises et leur famille. 124 joueurs vont se partager leurs joutes pendant deux jours sur les courts du Country Club à Ilafy les 26 et 27 mai prochain. Le samedi 26 mai sera consacré aux matchs de poule. La journée du dimanche 27 mai, les équipes qualifiées entreront au stade du tableau consolant et des tableaux finaux. Pour la réussite de l'évènement qui est devenu un rendez-vous incontournable du paysage tennistique malgache, outre BMOI dont le tournoi porte déjà son nom, Orange, DHL, Arabesque, Star et Threeshells sont partenaires de l'évènement.

Record de participation. Cette année encore, l'organisateur a déjà gagné le pari de réunir le plus de participants. A la fin de la date d'inscription, le 15 mai dernier, 62 équipes soit quatre de plus que 2017 ont été enregistrées. Un record de participation dans les quatre catégories à savoir le double dames, père et fils, steel et Titanium chez les hommes. Les matchs se joueront durant 30 mn avec changement de côté après 15mn de jeu. Dans le tableau « père-fils », les Rasamimanana Tiana et Thomas, Gautier Fréderic et Quentin (Madacolor) / Bruno Stéphane et Elie (Madauto) seront de la partie.

Mais les cadors du côté dames seront présentes en force. Les Boyaval Véronique et Rahajarizaka Mamialisoa, tenantes du titre vont à tout prix défendre leur meuble ; tandis que le duo Randriamifidimanana Fitia, finaliste de l'édition 2017 et Rakotondrahova Liana ne vont pas faire de la figuration. Chez les hommes, les acharnements s'annoncent intenses. Les Rajaonson Stéphane et Lavergne Eric, Wybo Fréderic et Valentin Jérôme, Rakotobe Nantenaina et Rakotondrafara Tovo ont déjà annoncé la couleur. Force est encore de constater que le niveau du tournoi s'annonce très relevé.