Madagascar: « Quick Lane » Andohatapenaka - Le plus grand centre automobile en Afrique subsaharienne

« Ford Motor Company » et Materauto, son partenaire exclusif à Madagascar, viennent de mettre en place le 6e centre auto et pneumatiques « Quick Lane » basé à Andohatapenaka.

« C'est le plus grand centre automobile en Afrique subsaharienne », a déclaré Patrick Razafindrakoto, le directeur commercial et marketing de Materauto, lors de son ouverture officielle hier. « L'objectif de ce déploiement vise à mieux servir les automobilistes empruntant cet axe ainsi que les usagers de la nouvelle gare routière à Andohatapenaka surtout les transporteurs en commun », a-t-il poursuivi.

« Vehicle check-up ». Notons que le centre « Quick Lane » effectue un entretien de tous types et de toutes marques de véhicules en offrant divers services tels que les services de freinage, de vidange, de changement de pneu ainsi que des services électriques. « On y trouve également une boutique standard représentant nos produits authentiques, comme les batteries Bosch, les lubrifiants Elf et les pneumatiques Michelin. En fait, nous offrons des services de haute qualité dans le cadre d'un professionnalisme rigoureux afin de garantir la sécurité et le confort des automobilistes ainsi que de leurs passagers. En plus, nous sommes le seul à proposer le « Vehicle check-up » ou une fiche d'inspection multi-points à Madagascar. C'est un service gratuit qui permet de contrôler l'état général des véhicules. Et des techniciens hautement qualifiés ayant été formés par 'Quick Lane' en Afrique du Sud, se chargent de cette inspection des voitures », a-t-il enchaîné.

Offre spéciale. Par ailleurs, le directeur commercial de Materauto a fait savoir que le nombre des automobilistes qui font un entretien ne cesse d'augmenter. En effet, « le manque d'entretien, l'utilisation des produits contrefaits et l'emplacement des pièces ne répondant pas aux normes requises sont techniquement à l'origine des accidents. Enfin, à l'occasion de cette ouverture et à l'approche de la fête de Pentecôte, nous effectuons une remise de 20% sur les prix de tous les produits mis en vente chez 'Quick Lane', sans oublier une offre spéciale pour les transporteurs en commun, notamment le véhicule Sprinter. », a-t-il conclu.