Madagascar: Maurice - Madagascar - Quatre accords signés à la Session ministérielle de la commission mixte

La première Session ministérielle de la commission mixte Maurice- Madagascar s'est tenue hier au « Trou aux biches Beachcomber Golf Resort and Spa » à Maurice.

Les relations commerciales, la coopération industrielle et administrative, ainsi que les projets culturels entre Madagascar et Maurice sont désormais intensifiés. L'obtention de visa pour l'île Maurice est également facilitée pour les Malgaches.

La première Session ministérielle de la commission mixte Maurice-Madagascar s'est tenue hier à Maurice. Coprésidée par le ministre malgache des Affaires étrangères Rabary Njaka Henry et son homologue Mauricien Vishnu Lutchmeenaraidoo, ces rencontres de travail ont abouti à la signature de quatre accords entre les deux parties. Un accord commercial visant à accroître le volume d'échange de biens et de services entre les deux pays ; un mémorandum d'entente sur la coopération industrielle pour établir un cadre de coopération entre les ministères de l'Industrie malgache et mauricien ; un mémorandum sur la coopération administrative mutuelle en matière douanière, qui préconise une collaboration entre les Douanes des deux pays et l'assurance de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement du commerce international ; et enfin un protocole d'accord culturel qui prévoit d'encourager entre autres des projets communs allant dans ce sens. Le ministre Henry Rabary Njaka a d'ailleurs affirmé que « prôner et préserver les aspects culturels respectifs caractérisant chacun des deux pays est un des points les plus importants que Madagascar et Maurice ont en commun ».

Mobilité. La commission mixte est l'aboutissement de l'engagement pris en mars 2016 par le premier ministre de Maurice Pravind Kumar Jugnaught et le président Hery Rajaonarimampianina lors d'une visite d'Etat à Maurice. Depuis, des projets de coopération - dans les secteurs pêche, emploi, enseignement supérieur et recherche scientifique - sont en cours d'exécution et leurs avancements ont été abordés lors de la rencontre d'hier. Par ailleurs, l'obtention de visa pour les visiteurs malgaches à Maurice figurait également au programme des discussions. De même pour la mise en place d'un comité de suivi conjoint chargé de la mise en œuvre des décisions prises par les deux pays, puis la décision de constituer une plateforme de dialogue Secteur Public-Privé et la connectivité aérienne. « Une conférence allant dans ce sens sera organisée dans la capitale malgache le mois prochain regroupant les pays membres de la COI (Commission de l'Océan Indien) » a déclaré le MAE Mauricien.

A noter que la tenue de cette conférence a été décidée lors de la dernière session des ministres de la COI. Le ministre malgache, quant à lui, a adressé ses félicitations au ministre mauricien de l'Intégration régionale, qui a permis de concrétiser le rêve des deux peuples au bout de 50 années de relations diplomatiques. Beaucoup de choses ont évolué positivement en termes de relations bilatérales a également affirmé le MAE malgache. Le ministre d'indiquer que toute volonté mauricienne d'intégrer le monde agricole Malagasy est la bienvenue.