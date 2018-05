Madagascar: Jeux corporatifs d'Antananarivo - « On réflechit sur une prochaine fois » dixit Pascal Rasaony

« Lalaon'Iarivo » a été un succès, même si cela a eu lieu un jour de grève. Deux fous de sport étaient derrière pour la réalisation avec Rina Randrianarisoa et Pascal Rasaony. Ils en parlent.

« Passionnés de sport comme nous, quelles que soient les difficultés, on fonce ». Et ils ont foncé. « Côté technique, au foot à sept, on avait un responsable par terrain avec trois terrains, quatre responsables d'organisation avec la table, les calendriers etc. Côté arbitrage, la ligue Analamanga a assuré le basket à cinq. Il en est de même avec le volley-ball, la pétanque, le tennis de table, le tennis. La belote aussi a été assurée techniquement par deux responsables ».

L'opportunité d'utiliser toutes les infrastructures de la commune à bon escient est un des plus de ces jeux corporatifs. Il s'agit aussi d'un travail d'équipe et d'organisation. Nous n'avons pas lésiné sur la communication médiatique : « Merci aux journalistes akama ». S'ils vont relancer une prochaine édition ? « Je me demande ce qu'il y a à améliorer la prochaine fois. Je dirais la motivation d'une équipe qui a travaillé dur. Il faut le faire d'une façon ou d'une autre. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, il faudra vraiment que tout soit fait par écrit. 'Lalaon'Iarivo' a été un succès et il faut que tout le monde sache qui était derrière ». Sponsorisé par Orange et Ucodis, ils ont pu réaliser ces jeux corporatifs grâce aussi aux équipes participantes et à la convivialité de tous.