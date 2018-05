Madagascar: Musique actuelle - C'est reparti pour la « Libertalia »

A l'affiche, l'on pourra compter sur Kristel, la star montante des festivals internationaux. Shyn, l'étoile de la musique africaine fera également partie de la programmation aux côtés de Jaojoby le roi du « salegy », ou encore Nully et Mafonja, des valeurs sûres de la musique « world fusion » du moment. Mais d'abord, la caravane « Libertalia » prendra le départ ici dans la capitale le 23 mai. Une centaine d'artistes, techniciens et festivaliers prendront la route pour partir à l'aventure et donner sa vivacité à ce road show qui mènera vers l'île de Nosy-Be.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.