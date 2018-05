Madagascar: Edgard Razafindravahy - Référendum avant les élections

Accord politique. Pour le parti ADN, un éventuel accord politique conclu uniquement entre les politiciens qui sont à l'origine de la crise politique actuelle ne pourra jamais constituer une solution pérenne pour le pays. « Les protagonistes de la crise actuelle et leurs partisans ne sont pas en mesure de trouver une solution qui répond aux attentes de la majorité des Malgaches. Car ils ne représentent qu'une partie de la population. Et encore, toute précipitation à organiser des élections dans les conditions actuelles expose toujours Madagascar aux risques d'une nouvelle crise politique. Chaque camp campe sur ses positions. Cette situation ne va jamais apporter l'apaisement. Il y a toujours péril en la demeure. », a fait constater hier Edgard Razafindravahy. Bref, l'ADN propose un référendum avant les élections.

Au niveau des « Fokontany ». Le président national de l'ADN a demandé à ce que ce référendum soit organisé par un organe neutre et véritablement indépendant. « Les 'Fokontany' devraient jouer un rôle important dans l'organisation de ce référendum. On peut même créer une sorte des comités au niveau des 'Fokontany'. Ces comités pourront apporter leur contribution à la tenue de cette consultation populaire. Quant au parti ADN, nous sommes également prêts à y contribuer. », a-t-il souligné. Edgard Razafindravahy a lancé hier depuis Soavina un appel à l'endroit de la majorité silencieuse, des organisations agissant dans la protection des droits de l'Homme, des entités de la société civile, des « ray aman-dreny » et des partis politiques à soutenir la solution proposée par l'ADN. « La refondation politique de Madagascar devrait passer par là. », a réitéré l'ancien PDS d'Antananarivo.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.