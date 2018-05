Sénégal: Coupe du Monde 2018 - Aliou Cissé - « Nous ne serons pas en Russie pour faire du tourisme »

Pour lui, la liste des 23 joueurs sénégalais qu'il a rendue publique le même jour découle d'un processus mûrement réfléchi. « Vu le nombre conséquent de joueurs de qualité dont dispose le Sénégal, mes choix ont fait l'objet de réflexions et de contre-réflexions. Cette sélection exprime avant tout un souhait de continuité et de cohérence. Elle repose également sur des impératifs comme la compétitivité des joueurs afin de défendre dignement les couleurs de notre pays », a argumenté l'entraîneur des Lions.

« Je vais essayer de tirer le maximum de cette équipe pour réaliser un grand exploit. Nous ne serons pas en Russie pour faire du tourisme. Nous devons jouer avec nos valeurs, montrer de la détermination et de la solidarité. Je sais qu'il y a de multiples comparaisons entre la génération de 2002 et celle-ci. On a envie de faire mieux », a déclaré le coach Cissé dans des propos relayés par apanews.

Et pour cette deuxième participation dans l'histoire du pays, les Lions de la Teranga ont une belle carte à jouer dans leur groupe H. Comme un symbole, Aliou Cissé, l'actuel sélectionneur, était capitaine de la sélection lors de l'épopée de 2002 qui avait vu le Sénégal créer la surprise. Et le technicien sénégalais a bien l'intention de créer l'exploit à cette Coupe du Monde.

