Sénégal: Bourses de formation - Les médecins en spécialisation suspendent leur plan d'action

"Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le ministre de la Formation professionnelle et le représentant du ministère des Finances", ont pris part à cette rencontre, précise le communiqué.

Les médecins en spécialisation réclament 14 mois d'arriérés de paiement de leurs bourses au ministère de la Santé et de l'Action sociale et à celui de la Formation professionnelle, a dit Dr Kane.

Le président du COMES, Dr Abdoulaye Kane a annoncé mercredi lors d'un point de presse, un sit-in ce vendredi devant le siège du ministère de la Santé et de l'Action sociale, des séries de marche durant la semaine prochaine, assortis d'un "arrêt de toutes activités hospitalières".

Dakar — Le Collectif des médecins en spécialisation (COMES) annonce, dans un communiqué reçu à l'APS, avoir jugé nécessaire de suspendre son plan d'action, demandant à ses membres de continuer à travailler avec les agents du ministère de la Santé et de l'Action sociale dans l'optique d'une meilleure condition de formation.

