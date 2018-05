Ile Maurice: Motion of disallowance - Alan Ganoo soutient Xavier-Luc Duval

«Pour moi, celle motion de Ravi Rutnah est nulle et non avenue», clame le président du MP. Cette motion, dit-il, n'a pas été secondée ; or toute motion doit l'être.

Alan Ganoo n'est pas non plus resté insensible à la motion présentée par Ravi Rutnah contre Shakeel Mohamed, mardi 15 mai au Parlement.

Et «to add insult to injury», voilà que la taxe à valeur ajoutée est prélevée. Tania Diolle est catégorique : «Ou pa kapav met tax lor tax!»

Xavier-Luc Duval s'est trouvé un soutien en la personne d'Alan Ganoo. «Mo soutenir motion of disallowance ki lider lopozision in améné zordi dan Parlman», a indiqué le président du Mouvement patriotique (MP) face à la presse, ce vendredi 18 mai.

