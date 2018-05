La Fédération ivoirienne de football (FIF) se pliera-t-elle à la volonté de la FIFa ? tout porte à croire à l'affirmative. après avoir empêché les auditeurs du Cabinet pwC de réaliser l'audit mandaté par la Commission d'audit et de Conformité de la FIFa, l'instance dirigeante du football mondial vient d'adresser une mise en garde à la FIF. en réponse aux préalables posés par la FIF, elle demande tout simplement à la fédération ivoirienne de se soumettre au contrôle.

Car, écrit la faitière mondiale, le refus de l'association membre ivoirienne d'ouvrir ses portes à un contrôle exigé par ses services est vu comme une violation de ses textes statutaires.

Ce qui serait passible de sanctions comme indiqué dans le courrier de la directrice de la division des associations membres dont copie nous est parvenue.

«Veuillez par ailleurs prendre note du fait que ne pas respecter une décision de la Commission d'audit et de Conformité et de ne pas coopérer avec l'administration de la FIFa est considéré comme une violation des statuts de la FIFa susceptible d'entraîner des sanctions à l'encontre la FIF et de ses officiels», peut-on lire dans un paragraphe du courrier en date du 16 mai. La FIFa précise, par ailleurs, que la «Commission d'audit et de Conformité supervise les questions financières de la FIFa, suggère également aux différents organes de la FIFa toute action jugée nécessaire.

Ce point est en l'espèce applicable mais en saurait se limiter aux fonds Forward et l'est donc pour tout fonds de développement.» L'organe dirigeant du football mondial suggère à la fédération nationale «d'accorder à pwC le droit d'accéder à vos locaux et à tous les documents pré- cédemment requis». des documents requis en quinze points.

Le courrier indique que les conclusions de l'audit, qu'il ne faut plus qualifier de «judiciaire» seront communiquées à la Commission d'audit et de Conformité pour considération. mais en attendant, ajoute la division des associations membres, la levée de la sanction communiquée en janvier 2017, n'est plus applicable.

«D'ici là, avance le courrier, tout nouveau paiement ou virement en faveur de la FIF est suspendu afin de protéger les fonds alloués par la FIFa comme le prévoit l'article 17, al. 2 du règlement Forward.»

Arrivés à Abidjan, le dimanche dernier, les auditeurs continuent leur mission. Ils ont échangé et continuent d'enquêter les structures ayant eu des relations d'affaires ou de partenariat avec la fédération ivoirienne de football. dans un communiqué publié sur son site, le mardi 15 mai, la FIF a dit avoir eu une rencontre cordiale avec les auditeurs du Cabinet pwC.

Au chef des auditeurs, Beat Weber, souligne le communiqué fédéral, le 1er vice président de la FIF a fait connaître les préalables. si ce dernier a promis s'en référer à sa hiérarchie et à la FIFa pour la suite à donner aux préalables, la FIF s'est montrée impatiente. dans une correspondance à Weber, elle avance attendre la position de ses mandants, avant de montrer son entière disponibilité à coopéere