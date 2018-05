Sénégal: Une quarantaine de paramédicaux renforcent leurs connaissances en nutrition pédiatrique

Pour Ndèye Yacine Diop, du Centre de Santé Philippe Maguilène Senghor, "la prise en charge des prématurés me posait un réel problème. Grâce à cette formation, je suis mieux outillée et adopterai les acquis".

"Elle nous a permis de consolider les acquis et surtout de bénéficier de mises à jour que je restituerai aux autres infirmiers et paramédicaux de ma structure", a-t-elle ajouté.

Cette session du Cours africain de nutrition pédiatrique (CANUP) est l'une des activités phares implémentées dans le cadre du partenariat entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Institution Nestlé nutrition Afrique, selon un communiqué de Nestlé Sénégal.

