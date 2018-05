Afrique de l'Ouest: Le directeur éxécutif se rend au Sahel, une région menacée par la faim

Photo: UNICEF/UN055334/Tremeau

Une mère caresse la tête de son bébé mal nourri au centre pour la mère et l'enfant de la ville de Diffa, au Niger. ,

"Au Sahel, les faibles précipitations ont porté atteinte aux récoltes et aux réserves de fourrages et d'eau pour le bétail. Cela a rendu la vie de la population très difficile.

WFP fournit une aide active, et je me réjouis à l'idée de rencontrer les chefs d'Etat du Sénégal, du Mali et du Niger afin de renforcer notre engagement dans la région.

Notre travail dans cette région inclut des programmes de long terme qui aident les communautés à se développer, et je me réjouis de rencontrer des hommes, des femmes et des enfants qui font partie de ce mouvement."

WFP a besoin de 165 millions de dollars pour répondre aux besoins de 3,5 millions de personnes durant la saison de soudure. WFP travaille en collaboration avec des partenaires et des gouvernements à l'élaboration de plans de renforcement de la résilience afin de créer des emplois pour les jeunes ; réhabiliter la terre et restaurer les écosystèmes ; et investir dans des projets de santé, de nutrition et d'éducation pour un avenir durable.

Dadid Beasley est en visite officielle au Sénégal, au Mali et au Niger du 17 au 22 mai 2018.