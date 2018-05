Comme prévu, à compter de juillet prochain, les travaux vont démarrer et pour une durée de 12 mois», a-t-il dit. Et de prévenir: «Pendant cette 130ème édition du pèlerinage marial de Poponguine, la communauté catholique aura l'occasion de voir à quoi va ressembler le nouveau sanctuaire...

«Ce parcours du pèlerin consiste en 5 étapes que chaque pèlerin pourrait parcourir pour s'imaginer avoir réussi son pèlerinage. Au nombre de ces étapes, on relève la confession qui est une préparation des cœurs à recevoir le seigneur (eucharistie), la célébration de la messe, l'adoration du saint sacrement, la récitation du chapelet et les rencontres fraternelles».

Selon le président dudit comité: «Lors de ce pèlerinage, on retrouvera beaucoup de temps forts parmi lesquels principalement des célébrations eucharistiques. Une dizaine de messes du samedi 19 au mardi 22 mai seront célébrées, entrecoupées d'actes de prières, l'adoration du saint sacrement, la méditation et des prières personnelles». Pour avoir un bon pèlerinage, Abbé Diome dira:

«La 130ème édition du Pèlerinage de Poponguine attend une centaine de milliers de pèlerins parmi lesquels près d'une vingtaine de milliers de marcheurs en provenance des régions de Dakar, de Thiès, en association avec la région de Saint-Louis et la ville de Mbour d'où partiront les doyennés du Sine et de la Petite côte dans l'archidiocèse de Dakar mais également les diocèses de Kaolack, Kolda et Tambacounda.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.