Tunisie: Les Allemands séduits par l'environnement des affaires

Outre les avantages financiers et fiscaux, les entreprises ont bénéficié d'une main-d'œuvre qualifiée et expérimentée à coût relativement abordable par rapport aux autres pays de la région. Les charges de production sont aussi à la portée des chefs d'entreprise qui exportent leurs produits fabriqués chez nous vers les quatre coins du monde.

Mieux encore, dans le but d'évaluer cette action et mieux cibler les entreprises allemandes dans les prochaines actions qui auront lieu en 2019, une séance d'évaluation avec l'ensemble des parties prenantes a eu lieu le 9 mai 2018, à l'initiative du Consulat général de Tunisie à Bonn.

Les contacts entre les entreprises tunisiennes et allemandes étaient intéressants et fructueux, dans la mesure où un accord de partenariat a été signé entre la société tunisienne «Soran», leader dans la production des produits signalétiques, et la société allemande «PWM» opérant dans le même secteur pour bien se positionner en Afrique.

L'objectif est d'attirer le maximum d'investisseurs après les avoir informés des conditions à remplir pour pouvoir bénéficier des avantages mis à leur disposition, surtout s'ils comptent créer leurs projets dans les zones de développement régional et si ces projets sont de gros employeurs et d'une valeur ajoutée élevée.

