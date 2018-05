Sénégal: Procès de l'Imam Aliou Ndao et co-inculpés - Les avocats accusent l'occident

Pour Me Etienne Dionne, si Saliou Ndiaye était intéressé par le djihad, il serait parti au Nigeria ou en Libye après le refus de la Turquie de l'octroyer un visa et la dissuasion de l'imam Aliou Ndao de se rendre en Afghanistan.

S'il en étant ainsi, trouve-t-il, Aly Ciré Ndiaye a fait de l'apologie du terrorisme en projetant une vidéo sur la vie dans le fief de Boko Haram à l'audience. Me Babacar Cissé a ainsi demandé à que son client soit innocenté et que toutes les poursuites contre sa personne soient levées.

Son client n'est pas un expert dans la fabrication d'explosives comme présenté dans le dossier. Selon Me Ousmane Thiam, Abdou Akim Mbacké Bao n'a pas les compétences requises pour la pratique. Il s'est rendu au nord Mali pour trouver du travail à cause de sa situation précaire, a déclaré par ailleurs la robe noire.

Me Ousmane Thiam trouve en ce qui le concerne que le dossier a été exagéré ainsi que les propos attribués à son client. L'avocat soutient que le réquisitoire du parquet est plein d'insinuations et de déductions alors qu'en droit pénal, l'accusation doit être fondée sur des preuves.

A la barre, Me El Hadji Bass a fustigé le fait que le dossier médical de son client ne leur soit pas communiqué malgré dit-il, les nombreuses demandes auprès de la chambre criminelle et des autorités judiciaires.

La cause est à son avis que le fabriquant d'explosifs et salafiste égyptien, Abu Youssuf à qui le maitre des poursuites a fait référence en voulant justifier le surnom de son client, n'est pas fondé. Ce dernier est un Abu Youssuf parmi tant d'autres personnes qui portent ce surnom.

La cause est dit-il, son «client n'a pas été assisté lors de sa garde de vue». En pareille circonstance, «des aveux peuvent être obtenus sur la base de tortures et donc, ils ne peuvent pas être validés devant une juridiction».

Pour Me Mouhamadou Gueye, un autre avocat de Mouhamed Ndiaye, les déclarations faites par son client aussi bien devant le magistrat instructeur et à la barre de la chambre criminelle ne révèlent d'une quelconque culpabilité.

Par ailleurs, l'avocat a aussi demandé au président Samba Kane d'avoir le sens de la mesure. Pour lui, la «lutte contre le terrorisme n'est pas simplement juridique et sécuritaire. Elle doit aussi être sociale. L'école doit y jouer les premiers rôles pour former les résistants intellectuels qui ne soient des sujets détournés».

Selon Me Ndéné Ndiaye également, son client n'est pas poursuivi pour s'être rendu chez Boko Haram. Et son séjour et ses actes se sont passés au Nigeria. Donc, c'est à ce pays uniquement que revient la charge de juger les faits qui sont déroulés sous son territoire. Mouhamed Ndiaye n'a pas fait l'apologie du djihad selon Me Ndiaye.

Dans sa plaidoirie, Me Ndéné Ndiaye a estimé que son client est «un jeune homme en perte de repères qui a été victime de la mauvaise foi des recruteurs djihadistes. Le fait d'être séparé de ses parents à bas âge, l'éducation d'un grand-père au crépuscule de sa vie et les différentes péripéties de son parcours professionnel ont fait de lui, une personne vulnérable».

L'Afrique n'est pas indépendante ! Et le procès des présumés djihadistes, le démontre avec aisance selon l'avocate Ngoné Thiam. Ce conseil d'Ibrahima Diallo, accusé d'avoir séjourné au Nigéria, trouve que des fonds ont été débloqués dans la lutte contre le terrorisme et le Sénégal, pour justifier ce financement dont il a bénéficié, a ouvert le procès.

