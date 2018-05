D'entrée de jeu Aliou Cissé a tenu à justifier ses choix. En bandoulière la continuité et la cohésion, il évoque ses trois ans passés à la tête de l'équipe nationale et se lâche. «Mes choix ont fait l'objet de réflexions et de contre-réflexions. Cette équipe exprime avant tout un souhait de continuité et de cohérence.

Mais aussi de compétitivité. Je suis persuadé qu'en gardant nos fondamentaux que nous arriverons à nous améliorer davantage. Chaque publication de listes, j'en suis conscient qu'il y'aura des erreurs, des déceptions.

C'est pour cela que dans cette liste mon choix est murement réfléchi», soutient le sélectionneur national de l'équipe national. Au finish, ce seront 23 Lions et quatre réservistes. Pas de Demba Bâ.

Point de Papy Djilobodji encore Santy Ngom, ni de Fallou Diagne. Aliou a encore fait du Cissé. Il a repris les mêmes pour pouvoir son aventure entamée le 5 mars 2015.

RESTER DANS SA LOGIQUE

23 joueurs et quatre réservistes ! Aliou Cissé a mis fin au suspense hier, jeudi 17 mai, en publiant la liste des Lions devant défendre les couleurs du Sénégal pour la prochaine coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet en Russie. Point de surprise. Il a repris les mêmes ou presque pour poursuivre l'aventure

LE CAS DE SALIOU CISS

«Saliou Ciss fait partie de l'histoire du football de l'équipe nationale sénégalaise. Il a travaillé. Je lui ai donné des moyens pour revenir à son meilleur niveau. Il est à Valenciennes pour avoir un temps de jeu.

Aujourd'hui, il est très expérimenté. Il a un temps de jeu. Forcément, il devient sélectionnable. Il a été quart de finaliste des Jeux olympiques en 2012 ; quart de finaliste de la Can en 2017. C'est ça, la continuité, c'est ça la cohé- rence» a déclaré le coach des Lions

23 LIONS PAS PLUS, NI MOINS

«Ce n'est pas risqué de sélectionneur seulement 23 joueurs, parce qu'on a des réservistes qu'on mettra en place. Donc avec 23 joueurs, nous espérons qu'il n'y aura pas des pépins.

Mais je dois quand même préciser que j'ai déjà publié une liste de 35 joueurs. Par conséquent, si on venait à d'avoir un problème, on pourra puiser dans ces 35 pour renforcer l'é- quipe. C'est une question de confiance. Les garçons qui ont été pris ne se reposent pas trop de questions. Ils se préparent dans de meilleures conditions»

MAM BIRAM DIOUF ET NON FAMARA DIEDHIOU

«Je suis dans la continuité et dans la cohérence. Mame Biram fait partie des cadres de cette équipe. En début de saison, c'est vrai, qu'il avait quelques soucis du fait qu'il a été repositionné dans un couloir dans un système à trois défenseurs. Mais avec son nouvel entraineur, il a repris sa place en tant que attaquant.

Quant à Famara Diédhiou, je connais. Il a de l'expérience. C'est un garçon très jeune. Je pense que l'avenir lui appartient. J'ai eu à lui sélectionner. D'ailleurs, je fais partie de ces entraineurs qui l'ont amené en équipe nationale. Donc, je suis bien placé pour connaitre l'habilité de cette personne. Ensuite, il est parti jouer en Ligue 2 en Angleterre»

CHANGEMENT DU CAPITAINE ?

«Etre capitaine, c'est de l'engagement. Je crois qu'il faudra que les gens autour de lui (Cheikhou Kouyaté, Ndlr) soient capables de l'aider. Moi, j'ai été capitaine en 2002.

Mais j'avais des joueurs comme Ferdinand Coly, Salif Diao, Pape Malick Diop. Mais, il y'a plusieurs capitaines dans cette équipe nationale. Je crois que le brassard aujourd'hui, c'est Kouyaté qui le porte. Mais, je pouvais le donner à (Kalidou) Koulibaly. Je pouvais le donner à Sadio Mané».

SADIO MANE, PARMI LES MEILLEURS JOUEURS DU FOOTBALL SENEGALAIS

«Aujourd'hui, Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du football sénégalais. Si ce n'est le meilleur d'ailleurs. J'ai une relation particulière avec Sadio Mané. Je ne lui parle pas tout le temps au téléphone pour ne pas le perturber.

Mais de temps en temps, je lui envoie des messages parce que je sais qu'actuellement il doit recevoir des coups de fil et des sollicitations de partout. J'ai été joueur. Je sais que par moment le joueur a besoin d'être seul dans son coin. Je suis avec lui, je sais que l'équipe est avec lui.

ABSENCE D'ENGOUEMENT

«L'équipe nationale va jouer sa deuxième coupe du monde. Je ne suis pas inquiet. Je sais que ça viendra. Je voyage beaucoup dans ce pays-là. Je ne suis pas seulement rester à Dakar, je suis partout dans le Sénégal.

Je pense que les gens préparent cette coupe du monde-là. On l'attend avec impatience. On représente tout un peuple. On se bat pour lui et on veut lui faire plaisir. Notre premier match contre la Pologne (le 19 juin), je pense que tout le Sénégal sera derrière nous»

KARA, LE RETOUR DE BLESSURES

«Il avait arrêté cela va bientôt faire trois à quatre semaines. Il a repris les entrainements la semaine dernière. Il s'entraine normalement.

Quand il va arriver avec nos mé- decins, avec notre préparateur physique, on va le ménager pour justement l'amener à être prêt pour le premier match».

OBJECTIFS POUR LA COUPE DU MONDE

«Faire plaisir à notre peuple tout simplement ! Faire un meilleur tournoi, défendre les couleurs du pays, aller le plus loin possible. C'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qu'on a envie de faire.

Je sais qu'il y'a beaucoup de comparaison entre la génération 2002 et nous. Mais on a envie de faire mieux. Le football reste le football. Personne ne peut savoir qui va gagner la coupe du monde demain. Mais, mon rêve c'est de gagner la coupe du monde et l'amener au Sénégal. Je sais que ça sera très difficile».

PLANNING POUR SADIO MANE ET KHADIM NDIAYE

«Sadio Mané a beaucoup joué cette année et je crois qu'il ne va pas être loin aujourd'hui 60 matches. Mais, c'est le haut niveau. Ça veut dire qu'il fait son métier au plus haut niveau.

Quand il va arriver j'espère qu'il viendra avec la coupe aux grandes oreilles (Ligue des champions dont la finale face au Real de Madrid est prévu le 26 mai, Ndlr), ça lui permettra d'avoir un temps beaucoup plus confiance en lui.

Dans ce cas-là, il sera dans cette dynamique de victoire. Mais c'est vrai qu'avec les médecins, avec les préparateurs physiques, on va aussi le ménager pendant les entrainements pour bien le gérer pour le faire récupé- rer, pour lui donner plus d'énergie. Je pense que c'est important de lui faire respirer un peu.

Quant à Khadim Ndiaye, c'est un peu la même chose. Sauf que son cas en temps que gardien est différent de celui de Sadio Mané. Il joue avec Horoya AC. Tel que je connais Khadim, avec sa motivation et son mental, quand il va venir, il sera prêt pour le rendez-vous et il pourra s'entrainer tout de suite. Donc, je préfère des joueurs qu'il faut devoir retenir que des joueurs qu'il faut pousser.

C'est de cette mentalité dont on a besoin. Des joueurs engagés, des joueurs qui seront capables de toucher quelques choses, peut- être qu'ils n'ont jamais touché dans leur carrière. Une coupe du monde ça se joue comme ça. Surtout quand on est au Sénégal, on sait qu'on devait jouer avec nos valeurs, que sont nos déterminations, nos «jom» qui font l'équipe du Sénégal»

L'ABSENCE DE DJILABODJI

«Il a eu pas mal de soucis avec les clubs où il a signés. Mais, cette année effectivement, il a eu à retrouver son temps de jeu qu'il avait perdu depuis deux ans.

C'était normal qu'il revienne avec l'é- quipe pour ses deux matches de préparations qu'on avait eus au mois de mars (contre l'Ouzbékistan et la Bosnie). Mais aujourd'hui, Kara (Mbodji, Ndlr) revient parce qu'il a travaillé dur. Il est sur le banc de touche avec Anderlecht.

J'espère qu'il jouera ce week-end. Kara a 45 sélections 5 buts. C'est un leader. C'est un tôlier de notre équipe. Aujourd'hui, je préfère partir avec Kara Mbodji et je sais que Djilo ne démérite pas non plus.

Mais, il y a des choix et ses choixlà, on doit les prendre. Il y a plus de 1500 joueurs sénégalais sur le marché qui sont capables aujourd'hui d'intégrer l'équipe nationale. Et ce qui est difficile, quand on est sélectionneur dans un pays comme le Sénégal, c'est qu'il faut décider.

Et comme je le disais tout à l'heure sur le choix que je vais faire, il aura des heureux mais il y'aura des déceptions». A noter que le Sénégal va entamer son stage en prévision de la Coupe du monde le 21 mai, à SalyPortudal.

Il est logé dans le groupe H, qu'il partage avec la Pologne, le Japon et la Colombie, contre lesquels les Lions joueront respectivement le 19, le 24 et le 28 juin.

LISTE DES 23 SELECTIONNÉS

GARDIENS:

Abdoulaye Diallo, Khadim Ndiaye, Alfred Gomis

DÉFENSEURS

Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Moussa Wagué, Youssou Sabaly, Saliou Ciss, Kara Mbodji

MILIEUX :

Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Tidiane Ndoye, Cheikhou Kouyaté, Idrissa Gana Guèye, Salif Sané, Alfred Ndiaye

ATTAQUANTS :

Diao Keïta Baldé, Ismaïla Sarr, Moussa Sow, Moussa Konaté, Sadio Mané, Diafra Sakho, Mbaye Hamady Niang, Mame Biram Diouf