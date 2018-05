Sénégal: Insécurité à l'UGB - Les campus social et pédagogique se vident de leurs étudiants

« Il est vrai que nous ne nous sentons plus en sécurité dans cette université où les forces de l'ordre n'hésitent pas à entrer et nous fusiller. Il n'y a aucun respect des franchises universitaires et c'est regrettable », martèle Alpha Sambou qui tient pour responsables les autorités de l'UGB.

La plupart d'entre eux révèle avoir reçu des appels de leurs parents (papa ou maman) le jour des affrontements (mardi) leur demandant de quitter leur université et rentrer tout simplement à la maison. Plusieurs raisons furent ainsi avancées par les parents pour convaincre leurs enfants à quitter leur temple et retourner au bercail.

Alpha Sambou est un étudiant en Licence 2 à la section SEG (Sciences Economiques et de Gestion de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et est originaire de la région de Ziguinchor.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 130 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.