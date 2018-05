Gabon: BEPC 2018 - Les candidats et les épreuves sportives

Tout se passe dans une bonne ambiance et les candidats terminent avec le sourire. Aux dires des responsables des Epreuves physiques et sportives(EPS), ces épreuves sportives au compte de l'examen du Brevet d'Etudes du Premier Cycle(BEPC), session 2017-2018 prennent fin le samedi 19 mai 2018 dans tous les centres de Libreville, capitale gabonaise.

On se dépense beaucoup et à la fin, on respire ... , imaginez la suite. Le triple saut également est gazant. Or la gymnastique est relaxe et pleine d'esthétique. J'éprouve du plaisir à pratiquer la gymnastique ».

Ces épreuves ont été diversement appréciées. Prisca, élève au Collège de Mikolongo dit ne pas trop aimer la course de vitesse. « La course de vitesse demande beaucoup d'énergie.

Ce sont les installations sportives de l'Institut Immaculée de Libreville qui ont été choisies pour abriter ces épreuves pratiques. Il s'agissait de la course de vitesse, du lancer de poids, du triple saut et la gymnastique.

