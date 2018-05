Le sort réservé à ces trois ex-fonctionnaires, débarqués de leurs postes, et l'absence jusqu'ici de sanctions à l'encontre des responsables du pouvoir incriminés dans certains dossiers semble montrer que Macky Sall est plutôt dans une dynamique de protéger ses «amis», même si ces derniers sont impliqués dans de grosses affaires, et châtier tous ceux qui tiennent des propos contraires aux intérêts de son régime.

Il en ainsi de l'ancien Inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, du Commissaire Cheikhna Sadibou Keita, ancien directeur de l'Office central pour la répression des trafics illicites de stupéfiants (Ocrtis), et du Dage de la présidence de la République Abdoulaye Ndour.

Parmi ces « délinquants en col blanc » qui continuent de humer en toute impunité l'air de la liberté, il y a notamment une dizaine de ministres et de directeurs généraux épinglés par les rapports d'organes de contrôle comme la Cour des comptes, l'Office national de lutte contre la fraude et corruption (Ofnac) et l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) pour ne citer que ceux-là.

Que ce soit au niveau du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ou au département de l'Economie et des Finances directement concernés dans cette question de retard des bourses à l'origine des affrontements récurrents au sein des universités sénégalaises, aucun responsable n'est inquiété.

Présidant la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le mercredi 16 mai dernier, jour suivant la mort de l'étudiant en Licence 2, section Français à l'UFR des Lettres et des sciences humaines, Mouhamed Fallou Sène, le chef de l'Etat, Macky Sall, s'est engagé à situer lui-même les responsabilités et à tirer toutes les conséquences de ce drame.

