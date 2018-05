Afrique de l'Ouest: Prochaine mise en œuvre du WACA

Pour les populations locales, la chasse du lamantin permet de gagner de l'argent en vendant sa chair et en extrayant ses… Plus »

Il s'agit d'une plateforme de mobilisation destinée à assister les pays ouest-africains à gérer de façon durable leur littoral et à renforcer la résilience socio-économique aux effets du changement climatique. Ce programme vise également à faciliter l'accès des pays qui y participent à l'expertise technique et aux ressources financières.

La Banque mondiale a annoncé en avril dernier une aide de plus de 50 millions de dollars sous forme de prêt et de don pour aider le Togo à lutter contre l'érosion côtière.

