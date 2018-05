Togo: Nouveau souffle

La Banque mondiale a annoncé en avril dernier une aide de plus de 50 millions de dollars sous forme de prêt… Plus »

Cette évolution traduit le recours de plus en plus fréquent des Etats de notre Union au Marché Financier Régional pour satisfaire leurs besoins d'investissement à long terme notamment le financement des infrastructures de développement de base telles que les routes, l'énergie, la santé, etc.', a souligné le patron de la BRVM.

Une cérémonie en présence de Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, et de Edoh Kossi Amenounve, le directeur général de la BRVM (Bourse régionale des valeurs mobilières).

